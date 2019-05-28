قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية الدائرة 8 جيزة تأجيل محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بأكتوبر لجلسة 27 أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل وعضوية المستشارين محمد مسعد أحمد ومحمد عادل شرف ومحمد خيري أحمد وأمانة سر أيمن محمود

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "أحمد ف ع" وشهرته أحمد شنطة، "محمود أ ع" وشهرته محمود شقلباظ، "كريم ف أ" وشهرته كرم النص، "محمد م ع" (25 عاما ـ مدرب)، "عبير. ر. ع" (30 عاما ـ صاحبة مصنع ملابس)، لقيامهم في يوليو 2013 المتهمون من الأول للرابع بسرقة مبلغ نقدي وشعار الجمهورية الخاصين بمدرسة الفتح للتعليم الأساسي والمبلغ المالي الخاص بالمجني عليها "نعمات. ا. ع" عن طريق الإكراه الواقع عليها وعلى المجني عليه "عبدالمنعم. ح. ع" بأن قاموا باعتراض طريقهم حال استقلالهم السيارة الخاصة بهم بالطريق العام بعد تتبعهم لهم عقب قيامهما بصرف مبلغ نقدي من أحد البنوك وقاموا بتهديدهم بالأسلحة النارية كانت بحوزتهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات.

المتهمة الخامسة اشتركت مع باقي المتهمين في ارتكاب واقعة السرقة بأن قامت بالاتفاق معهم على سرقتها وإمدادهم بالمعلومات عن المجني عليهما وبمراقبتهم داخل البنك الذي قام بصرف المبلغ النقدي منه.

وتوصلت تحريات "محمد أحمد سليمان" رائد بقسم شرطة أكتوبر أول عن قيام المتهمين بارتكاب واقعة السرقة مستخدمين سيارة جيب سمراء مبلغ بسرقتها ولا تحمل لوحات معدنية، وتم ضبط تلك السيارة في واقعة المحضر رقم 3784 لسنة 2013 جنح زايد، وأن المتهمة الخامسة كانت تنتظر في البنك الذي قام المجني عليهما بصرف المبلغ المالي منه، وذلك لمراقبتهم وقامت بإبلاغ باقي المتهمين بوجود مبلغ كبير بحوزتهما، والذين قاموا باعتراض طريقهم وسرقتهم بالإكراه تحت تهديد الأسلحة وقاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب إطارات السيارة الخاصة بالمجني عليهما لمنعهما من مطاردتهما.