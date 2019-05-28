تابعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، امتحانات الصف الأول الثانوي لليوم السابع منذ بدء امتحانات الطلاب.

وأدى الطلاب الامتحان في مادة الفيزياء للصف الأول الثانوي العام بمدارس كفر الشيخ، وتفقدت عددا من مدارس إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، واطمأنت على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية، كما تابعت وكيل الوزارة بقية المدارس من خلال غرفة العمليات بالمديرية.

وبلغت نسبة المدارس التي أدى فيها الاختبارات إلكترونيا باستخدام التابلت 100%، من المدارس المستهدفة.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن غرفة عمليات المدرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أموره ، وجاء امتحان مادة الفيزياء فى مستوى الطالب المتوسط.