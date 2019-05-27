تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، امتحانات الصف الأول الثانوي لليوم السادس، منذ بدء امتحانات الطلاب.

وتفقدت "كشك" عددا من مدارس إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، واطمأنت على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية.

كما تابعت بقية المدارس عبر غرفة العمليات بالمديرية،وبلغت نسبة المدارس التي أُدى فيها الاختبارات إلكترونيا باستخدام التابلت 100%، من المدارس المستهدفة.

وتابعت وكيل الوزارة امتحانات الدبلومات الفنية، ولم ترصد غرفة العمليات أي مخالفات وجاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.

وأدى 19 ألفا و478 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، امتحان مادة الفلسفة والمنطق بمدارس كفر الشيخ.