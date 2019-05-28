أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تنظيم معسكر ابتكار الشباب الأفريقي لريادة الأعمال لدعم رواد الأعمال الاجتماعيين في أفريقيا وتشجيعهم على حل مشكلات مجتمعاتهم بطرق مبتكرة ومستدامة، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومايكروسوفت مصر، خلال الفترة من 20 حتى 26 يونيو بفندق إيزيس في أسوان.

وتتمثل شروط الاشتراك في المعسكر في الآتي

1- الشباب من سن 18 وحتى 29 سنة.

2- المهتمين بريادة الأعمال المجتمعية ويرغبون في إحداث تغيير إيجابي بمجتمعاتهم.

3- أصحاب المهارات القيادية المتميزة.

4- من لديهم القدرة على تحويل الحلول الإبداعية إلى مبادرة مجتمعية وتنفيذها.

ويمكن التسجيل للاشتراك في المعسكر من خلال ملء الاستمارة من هنــــــا.