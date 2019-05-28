كشف غموض العثور علي جثة عامل في أسيوط: قتله حداد لخلافات بينهما

في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط، من أحدى المستشفيات بوصول (عامل بمحل حدايد وبويات ببندر ساحل سليم، سن 30 عاما) جثة هامدة إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة، وبسؤال والده (صاحب مقهى، سن 60 عاما) قرر أنه أثناء تواجد ابنه بمحل عمله أطلق مجهول أعيرة نارية تجاهه فأودى بحياته وهرب مستقلاً دراجة نارية.

فقد تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة شخصان (حداد، سن 23 - عامل، سن 25، مقيمان بدائرة المركز) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقرر الأول بوجود خلافات بينه وبين المجني عليه فعقد العزم على التخلص منه بالاتفاق مع الثاني وفي سبيل تنفيذ ذلك أعد السلاح المستخدم في الواقعة "طبنجة" وبتاريخ الحادث توجها لمحل الواقعة مُستقلين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة الثاني وأطلق أعيرة نارية من الطبنجة تجاه المجني عليه فأودى بحياته وهربا، وأرشدا عن الطبنجة والدراجة النارية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.