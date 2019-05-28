فاز نيجرفان بارزاني برئاسة إقليم كردستان، بعدما انتخبه برلمان كردستان العراق في جلسة تصويت حصل خلالها على غالبية أصوات النواب، بعد أن وتعلق العمل بمنصب رئيس الإقليم منذ نوفمبر 2017، حينما أعلن الرئيس السابق مسعود بارزاني عدم الترشح مجددًا. ونُقلت صلاحيات منصبه إلى البرلمان والقضاء ورئيس الحكومة، حتى أعاد البرلمان تفعيل المنصب مرة أخرى الشهر الماضي.

نيجيرفان بارزاني كان يترأس حكومة إقليم كوردستان منذ يونيو 2014.

ولد بارزاني عام 1966 في قرية بارزان الجبلية، وهو حفيد الزعيم الكوردي ومؤسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مصطفى بارزاني، كما أن والده هو أدريس بارزاني الذي كان أحد أبرز الزعماء في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وقضى حياته يناضل من أجل نيل حقوق الشعب الكوردي، حسبما ورد على الموقع الرسمي للحكومة الكردستانية.

في التاسعة من عمره غادر البارزاني إلى إيران برفقة عائلته وكان ذلك عام 1975، بصحبة عشرات الآلاف من الكورد العراقيين هربًا من اضطهاد النظام البعثي السابق في العراق، حتى انخرط كناشط سياسي في صفوف الحركة التحررية الكوردية منذ ريعان شبابه وشارك في الشؤون السياسية، وعام 1989 جرى ترشيحه لعضوية المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ثم أُعيد ترشيحه في المؤتمرات الاحقة للحزب، وتدرج حتى شغل منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

عام 1996 شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان، وأصبح رئيسًا للوزراء عام 1999، وتولى المنصب لفترات متعاقبة لفترات متعاقبة، ويُرى أنه أحد مهندسي انتعاش الإقليم الذي أصبح واحة الاستقرار في العراق.

وفي ديسمبر 2018 كان الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلن ترشيح نيجيرفان البارزاني رئيسًا لإقليم كردستان ومسرور البارزاني رئيسًا لحكومة الإقليم، وحصل في جلسة تصويت البرلمان اليوم على 68 صوتًا من مجموع أعضاء برلمان كردستان الحاضرين والبالغ عددهم 81 برلمانيًا، وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها اختيار رئيس الإقليم، بطريقة التصويت من داخل البرلمان، بعد إقرار البرلمان قانون إعادة تفعيل مؤسسة الرئاسة وآلية انتخاب الرئيس حتى إقرار دستور للإقليم.

وكان بارزاني مرشحًا ضمن 4 أسماء أخرى أعلنتها رئاسة برلمانكردستان العراق في 19 مايو الجاري.