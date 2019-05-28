أكد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتهاء امتحان الفترة الصباحية للصف الأول الثانوي بنسبة الأداء الإلكتروني في سابع أيام الامتحانات بمادة الفيزياء 88%، مشيرا إلى الالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات وتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، مؤكدا انتظام سير امتحانات الصف الأول الثانوي، حيث بلغت نسبة الأداء الإلكتروني للطلاب 88%، بإجمالي عدد 21442 طالبا وطالبة.

وقال إن إجمالي عدد الطلاب المنتظمين المتقدمين لأداء الامتحان، يبلغ 24376 طالبا وطالبة خلال الفترة الصباحية أدوا الامتحانات بعدد 100 مدرسة، ليصبح إجمالي عدد المدارس التي شهدت الامتحان إلكترونيا 89 مدرسة و11 مدرسة جرى أداء الامتحان بها ورقيا، كما بلغت نسبة المدارس المستهدف أداء الامتحان إلكترونيا 100%، وشهدت تلك الفترة غياب 26 طالبا وطالبة عن الامتحان بواقع 23 في الإلكتروني و3 في الورقي.

وأشار وكيل الوزارة، إلى استعداد المدارس لامتحان الفترة المسائية لطلاب المدارس الخاصة، خلال الفترة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثالثة والنصف عصرا، حيث تجرى الامتحانات بالمدارس الحكومية لإجمالي 1040 طالبا وطالبة بالمدارس الخاصة بالإدارات التعليمية ببندر دمنهور وبندر كفر الدوار وكوم حمادة والتحرير.