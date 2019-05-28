ضبط شخصين بكيلو حشيش في الزاوية الحمراء

تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصرين إجراميين؛ سبق اتهام أحدهما في قضيتين، آخرهما "مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "سلاح"، مقيمان في الزاوية الحمراء، وذلك حال تواجدهما بمنطقة سكنهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.290 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حائزي ومتجرى المواد المخدرة.

وبمواجهتهما، عترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.