85 % من طلاب مدارس القليوبية يؤدون امتحان الفيزياء على "التابلت"

شهدت امتحانات الصف الأول الثانوي بالقليوبية اليوم، ارتفاع نسبة المدارس التي أدت الامتحان إلكترونيا على جهاز "التابلت" إلى 85% من مدارس المحافظة، بعد أن كانت النسبة خلال الامتحانات الماضية 77%.

وأدى الطلاب اليوم امتحان مادة الفيزياء على "التابلت"، فيما أدى طلاب المدارس التي هي خارج المنظومة الامتحان ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز "التابلت".

من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إن ارتفاع النسبة يعود إلى تدارك المشاكل التقنية ببعض المدارس في محاولة للوصول إلى أعلى نسبة أداء الامتحانات، عن طريق "التابلت"، بالتنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك 39 ألفا و252 طالبا يؤدون امتحانات الصف الأول الثانوي في 12 إدارة تعليمية.