طلاب «أولى ثانوى» سعداء بسهولة امتحان «الفلسفة والمنطق» ويؤدون الامتحان بـ«التابلت» دون مشكلات تكنولوجية

أبدى طلاب الصف الأول الثانوى سعادتهم بامتحان مادة الفلسفة والمنطق، صباح اليوم، لمدة ساعة ونصف، ابتداء من التاسعة وحتى العاشرة والنصف صباحاً، حيث أجرت 1700 مدرسة مكتملة البنية التكنولوجية الامتحان إلكترونياً، بينما أدى طلاب 500 مدرسة الامتحان ورقياً.

وأشاد أولياء الأمور بسهولة الامتحان، وغياب المشاكل التقنية والتكنولوجية عنه، إضافة لتمكن أبنائهم من حل الامتحان فى الوقت المخصص له دون الحاجة إلى وقت إضافى.

وأكدوا لـ«الوطن» أن «مخاوفهم الشديدة من عدم قدرة الطلاب على استخدام التابلت بالطريقة الأمثل فى امتحان الفيزياء، الذى سيتم عقده اليوم، بسبب احتوائه على معادلات وأرقام حسابية، تتطلب مهارات خاصة فى تعامل الطلاب مع التابلت».

الامتحان إلكترونى فى 100 مدرسة بالبحيرة.. و"طلاب الورقى" يشتكون من صعوبته بالإسكندرية.. وطلاب "علمى الأزهر" يؤدون "القرآن".. و"القطاع": لم نتلقّ أى شكاوى

وارتفعت نسبة الأداء الإلكترونى لامتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب أولى ثانوى فى مختلف المحافظات، وسط ترحيب بسهولة الامتحان فيما عبر الطلاب الذين أدوا الامتحان الورقى عن غضبهم من صعوبة الامتحان مقارنة بزملائهم ممن امتحنوا إلكترونياً، فضلاً عن عدم تأهلهم للامتحانات الإلكترونية خلال العام الحالى والعام المقبل.

وفى البحيرة وصلت نسبة أداء الامتحانات إلكترونياً إلى 88.3%، وأكد محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلاب المنتظمين المتقدمين لأداء الامتحان، بلغ 24376 طالباً وطالبة خلال الفترة الصباحية أدوا الامتحانات بعدد 100 مدرسة، بعد إضافة مدرستى «حامد عبدالرازق»، بإدارة أبوالمطامير التعليمية و«أبيس 6»، بإدارة مركز كفر الدوار بعد الإصلاح ودخولهما على منصة الامتحان بنجاح، ليصبح إجمالى عدد المدارس التى شهدت الامتحان إلكترونياً 89 مدرسة و11 مدرسة جرى أداء الامتحان بها ورقياً، كما بلغت نسبة المدارس 100%، وشهدت تلك الفترة غياب 31 طالباً وطالبة عن الامتحان بواقع 28 فى الإلكترونى و3 فى الورقى.

وشهدت لجان امتحانات الصف الأول الثانوى بالإسكندرية، هدوءاً تاماً بين الطلاب والمشرفين، فى امتحان مادة الفلسفة الذى أداه 43 ألف طالب على مستوى المحافظة بنظام التابلت فى 94 مدرسة، بينما تم الامتحان ورقياً فى 15 مدرسة أخرى، واشتكى طلاب النماذج الورقية من صعوبة امتحانهم مقارنة بامتحان التابلت، وقال حسن عبدالله، طالب بمدرسة شهداء الأقصى الثانوية بنين وبنات بمنطقة «أبيس 7»، إنهم يشعرون بظلم لامتحانهم جميع المواد حتى الآن بنظام الورقى ما يعيق تأهلهم للنظام الجديد فيصبح لديهم مشكلة كبرى فى إجراء امتحان التابلت العام المقبل، لافتاً إلى أنه على الرغم من ذلك فإن نماذج الامتحانات الورقية شديدة الصعوبة، وأكد مصطفى العجمى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المديرية تشهد استقراراً فى أعداد المدارس التى تؤدى بنظام التابلت، حيث حافظت على أعلى معدل لها المقدر بـ94 مدرسة وسط محاولات متواصلة لزيادتها.

97% من طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان الرياضيات الإلكترونى

وأعلن «محمد عقل» وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أداء طلاب مدرسة «الشهيد عبدالمنعم رياض»، الرسمية للغات بإدارة رأس سدر التعليمية، الامتحانات الإلكترونية لأول مرة منذ بدء الامتحانات، مشيراً إلى أن طلاب وطالبات الصف الأول.

وكشفت مصادر داخل غرفة العمليات المكلفة بمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوى على مستوى جميع المدارس بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، انتظام امتحان مادة الفلسفة والمنطق على مستوى 124 مدرسة ثانوية بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور والسنطة وسمنود، وأكد محمد فاروق، وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية شكلت غرفة عمليات على أعلى مستوى، مشيراً إلى أنها لم تتلق أى شكاوى من امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوى بأسيوط امتحان مادة الفلسفة بـ«التابلت» دون شكاوى، وقال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إن جميع المدارس المقرر لها أداء الامتحان بالنظام الإلكترونى بلغت 84 مدرسة من إجمالى 105 مدارس.

وأدى طلاب القسم العلمى، ثانى أيام امتحانات الثانوية الأزهرية، بمادة القرآن الكريم، وسط حالة من الهدوء.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية عدم تلقيها أية شكاوى من المادة، وعدم وقوع أية خروقات للقواعد الامتحانية.

وقالت شيماء أحمد، من معهد مدينة نصر، إن «الامتحان كان يسيراً، ولم تكن هناك أية صعوبات تذكر وجاء به سؤالان من أعوام سابقة وسؤال من أوائل السور إضافة لسؤال من الامتحان التجريبى، ويمكن القول أن المادة مرت بسلام».