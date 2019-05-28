الهدوء يسود لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالبحر الأحمر

أدى طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري بالقسم الأدبى، اليوم، الأمتحان فى مادة "النحو" فى ثمان لجان في مدن محافظة البحر الأحمر، وذلك فى ٧ إدارات بواقع لجنتين بإدارة الغردقة، أحدهما للبنين والآخرى للبنات، ولجنة في كل إدارة بباقي مدن المحافظة.

وتفقد الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، صباح اليوم الثلاثاء، لجان الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى بإدارة الغردقة، للإطمئنان على سير الامتحانات، مشددًا على ضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب وتذليل كافة العقبات وأهمية تأمين اللجان بصفة دورية ليؤدى الطلاب امتحانهم فى يسر.

أكد يونس، أن الهدوء يسود لجان الشهادة الثانوية على مستوى إدارات المنطقة، ولا توجد أي شكوى من الطلاب، مشددا على الإلتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية المنظمة لأعمال الإمتحانات.

واشار إلى أنه لا تهاون مع المقصرين أو المخالفين للتعليمات، موضحًا أن غرفة عمليات الامتحانات لم تتلق شكوى منذ بدء انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية، والتى انطلقت يوم السبت الماضى ٢٥ مايو ٢٠١٩م وتستمر لمدة شهر.