رغم مرور 25 يوما.. لا يزال الغموض يسيطر على واقعة العثور على "نصف جثة"، داخل شنطة سفر بمنطقة أرض البحر بالطالبية، ولم تتوصل القوات حتى الآن إلى أي خيوط تقود فريق البحث للوقوف على ملابسات وتفاصيل الواقعة منذ العثور عليها.

وباشرت النيابة التحقيق، وقررت عرض نصف الجثة السفلي للفتاة على الطب الشرعي لتشريحها وأخذ تحليل الـ"dna"، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وما يزال التحقيق مستمر.

فريق البحث الذي يضم ضباط من إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، يواصل البحث والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة الجديدة، وناقشت القوات أكثر من 123 شخصا من سائقي "التوك توك" والميكروباص ورواد المنطقة، للوصول إلى أي معلومات أو شاهد يدلي بأوصاف الجاني "المجهول"، الذي ألقى بالجثة، صباح الجمعة، وفر هاربا.

يواصل أيضا فريق البحث الذي يضم عددا من ضباط المباحث، على رأسهم اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد محمد غراب وكيل فرقة مباحث غرب الجيزة، والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية، فحص الكاميرات، القريبة من مكان العثور على نصف الجثة؛ لمراجعتها للوصول إلى أي معلومات أو مشاهدات تقود فريق البحث للوصول إلى هوية القاتل "المجهول".

وذكرت تحريات العقيد محمد غراب وكيل فرقة المباحث، والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي منطقة الطالبية، لقسم الشرطة، بالعثور أشلاء جثة عثر عليها في قطعة أرض فضاء بمنطقة الطالبية، داخل حقيبة.