تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب بمخزن أحذية بشارع الحرية، دون حدوث وفيات أو إصابات، وفقا لبيان أمني، مساء اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن بشارع الحرية بدائرة القسم.

وأفاد البيان الأمني، أن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق نشب بمخزن أحذية، على مساحة 75 متر ببدروم عقار مكون من 3 طوابق، وسيطرت على الحريق، دون إصابات أو وفيات.

وذكر البيان الأمني، أنه بالفحص تبين نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية بالمخزن.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم عن 2117 لسنة 2019 م إداري قسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.