النيابة تجدد حبس تاجر مخدرات 15 يوما في الدقي

جددت نيابة الدقي، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

وجاء في التحقيقات، أن النيابة حرزت كمية من المخدرات، جرى ضبطها بحوزة المتهم.وكانت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم أثناء قيامه بتوزيع المخدرات على عدد من زبائنه في منطقة الدقي.

وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، أن المتهم المقبوض عليه يدعى "أحمد. ق" 27 عاما، جرى ضبطه أثناء استقلاله سيارة ملاكي ماركة "فيرنا" فضية اللون بحوزته 10 طرب من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه.

وجرى اقتياد المتهم إلى قسم شرطة الدقي، واعترف أثناء مثوله أمام اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بحيازته للمخدر بقصد الإتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والسيارة لتسهيل ترويج بضاعته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.