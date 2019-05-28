انتهت عملية تصحيح أوراق الإجابة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019-2018 لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية اليوم، وبدأت لجان الرصد والتجميع في المراحل النهائية لرصد درجات الطلاب.

وقال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه سيجرى إعلان النتيجة يوم الخميس المقبل، بعد اعتمادها من الدكتور كمال شار وبيم محافظ الدقهلية، وإرسال نسخة من النتائج إلى الوزارة للإعلان من خلالها على موقع وزارة التربية والتعليم.

يذكر أن عدد من يحق لهم أداء الامتحانات 100 ألف و705 طلاب وطالبة منهم 100100 انتظام، و605 منازل بالإضافة إلى 3767 طالبا وطالبة لمرحلة التعليم المهني موزعين على 17 إدارة تعليمية.