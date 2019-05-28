ابتكرت وزارة الموارد المائية والري طريقة جديدة لتعريف المواطنين بطرق الحفاظ على نقطة المياه وعدم هدرها وتلويثها، وإدراك أهمية نهر النيل والحفاظ عليه بطرق عدة، منها إنتاج فيلم كارتوني يحتوي على شخصيتان كرتونيتان وهما "تيمو" تمساح و"فيرو" فرس النهر أو سيد قشطة، واستخدمتهما الوزارة للتعريف بالمنشأت المائية واستراتيجية الوزارة ودول حوض النيل.

وقامت الوزارة بإنتاج أفلام بسيطة تتحدث عن كل دوله من دول حوض النيل، واستضافة الشخصيات في المتاحف لتحكي للأطفال عن كيفية تكوني نهر النيل من خلال سقوط الأمطار، في كل دول من دول حوض النيل، وتجمعها في بحيرات متباعدة، ثم تصب جميعها في مجرى النيل.

وقامت الوزارة بإطلاق عدد من المسابقات الرمضانية على القنوات الإذاعية، منها "مسحراتي الري" وهي مسابقة يومية على هواء البرنامج العام تذاع يوميا في منتصف الليل، و"الماء في القران والسنة" مسابقة يومية على إذاعة القران الكريم، و"النيل بيسأل" وهي مسابقة يومية أيضا على هواء البرنامج العام.

أما عن مواقع التواصل الاجتماعي، فأعلنت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بوزارة الموارد المائية والري، إطلاق مسابقة "رمضان جانا.. المية أمانة" الرمضانية، والتي أطلقتها للاحتفال بشهر رمضان، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجميع المسابقات لها فائزين يحصلون على جوائز عينية ومادية.