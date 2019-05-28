محافظ الشرقية يتابع أعمال رفع القمامة من مقلب الفدان بمنيا القمح

يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جهود رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتعاون مع إدارتي البيئة والنظافة بالديوان العام لرفع أكوام القمامة المتراكمة ومخلفات البناء في مقلب الفدان بمنيا القمح ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وقال المحافظ إنه تم الانتهاء من رفع 2000 طن تقريبا قمامة ومخلفات بناء حتي الآن من المقلب باستخدام المعدات التي تم توفيرها بمعرفة جهاز المخلفات الصلبة بوزارة البيئة بالتنسيق مع رئاسة مركز منيا القمح.

وأضاف أن هذا جاء تنفيذاً لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، والبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة ومحافظة الشرقية لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.