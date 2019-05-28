"الأورمان" و"بنك القاهرة" يوزعان 2000 كرتونة مواد غذائية للمحتاجين

أعلنت جمعية الأورمان، أنها توزع حاليا 2000 كرتونة مواد غذائية بالتعاون مع بنك القاهرة، على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات الفيوم وسوهاج وقن، وأسيوط، لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة في قلوبهم.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، مساء اليوم، أن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع كل المؤسسات الاقتصادية المصرية العريقة لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية، مشيرا إلى أن التعاون مع بنك القاهرة وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر، وخاصة في القرى والنجوع في كل المحافظات المصرية.

وتابع أن كرتونة رمضان تكفي أسرة مكونة من 5 أفراد، وتحتوي على ما يقرب من 15 كيلو جرام من المواد التموينية، وتشمل الكرتونة الواحدة 4 كجم أرز، و2 كجم مكرونة، و3 كجم سكر، وكجم عدس، وكجم فول، وكجم بلح، وعلبه سمن زنة 1.500 كجم، و¼ كيلو شاي، وعلبة صلصة 380 جم، وأن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة.