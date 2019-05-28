رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات البنات بمدينة نصر

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، أعمال لجان امتحانات وكنترولات كليات فرع البنات بمدينة نصر، حيث شملت الجولة كليات الدراسات الإنسانية للبنات، وطب الأسنان بنات، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات، وأخيرًا كلية طب البنات بالقاهرة بلجان الطالبات المصريات والماليزيات، وذلك بحضور عمداء ووكلاء ومديري الكليات.

واطمئن خلال الجولة على تهيئة قاعات الامتحانات بالشكل المناسب لأداء الامتحان من حيث توزيع الإضاءة، ومنافذ التهوية وعدد المراوح في كل قاعة، ووجود أطباء باللجان الطبية التي تتابع الطالبات داخل اللجان لتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

واستمع رئيس الجامعة من الطالبات عن أسئلة الامتحانات، في مادة اليوم والأيام السابقة، ومدى التزامها، من حيث عدم خروجها عن المقرر والمشروح في المحاضرات، ومناسبتها للوقت، ووجود أستاذ المادة للإجابة على أي استفسارات خاصة بالامتحان.

وأشاد بمستوى انضباط وانتظام أعمال الامتحانات بالكليات التي شملتها الجولة، مع توجيهه بعض الملاحظات التي وقف عليها خلال تفقده للجان، ومنها التشديد على عدم السماح بدخول أي طالبة للجنة بعد بدء الامتحان، وكذلك عدم السماح بخروج أي طالبة من اللجنة قبل انتهاء منتصف الوقت، كما مدح فضيلته نجاح القائمين على أعمال الامتحانات بالكليات من توفير الأدوات اللازمة والمناخ المناسب الذي اتسم بالهدوء داخل لجان الامتحانات لمساعدة الطالبات على أداء الامتحان على أكمل وجه.

وفي ختام الجولة أكد رئيس الجامعة على أهمية استمرار تهيئة الأجواء المناسبة لبناته الطالبات، فهن أمانة في أعناقنا، وخصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، كما شدد خلال متابعته لأعمال الكنترولات بضرورة البدء في تصحيح المواد المنتهية أولاً بأول من أجل الانتهاء من مراجعة النتائج وإعلانها في أقرب وقت ممكن، بهدف مصلحة الطالبات والتيسير عليهن.