صرح الدكتور محمد نوفل، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، بحصول الكلية على شهادة الايزو 9001-2015، حيث تعد هذه الشهادة من أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية، والتي تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي، واستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة، والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإداري.

وتضم المواصفة الدولية "أيزو 9001-2015"، عدة بنود رئيسية، تختص بمتطلبات أنظمة الجودة، مثل "سياق المؤسسة، القيادة، التخطيط، الدعم، التشغيل، تقييم الأداء، والتحسين المستمر". وتعتمد معايير الأيزو على توافر التخطيط ومؤشرات التنفيذ وآليات قياس رضاء العملاء، وإجراءات التصحيح التي يتم اتخاذها لضمان رضا المجتمع عن خدمات الكلية لمختلفة.

ويبرهن تجديد شهادة الأيزو 9001-2015، على تميز الكلية في تطبيق المعايير الدولية للجودة، وأن الكلية حققت انجازًا واضحًا باستمرار حصولها على شهادة الأيزو، مما يؤكد أنها تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية وأن لديها إصرار على تطبيق معايير الجودة على مختلف الاتجاهات.