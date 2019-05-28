أكد الدكتور عبادي القاضي، عميد كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس، أن الامتحانات داخل الكلية انتهت بهدوء وانضباط شديد، خاصة مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب من تهوية ومراوح مع فتح الأبواب الجانبية والخلفية لأماكن الامتحانات.

وأضاف أن طلاب الفرقة الرابعة يبلغ عددهم 159 طالبًا وطالبة وطلاب مرحلة البكالوريوس وعددهم 134 طالبًا، مشيرًا إلى أن 183 طالبًا وطالبة بالفرقة الأولى يؤدون الامتحانات، وبالفرقة الثانية يؤدي ١٣٨ طالبًا وطالبة، أما عن طلاب الفرقة الثالثه فيؤدي الامتحان 108 طلاب وطالبات.

كما أوضح عميد الكلية، أن جميع لجان الامتحانات مراقبة بالكاميرات، ويتم المتابعة من خلال شاشة عرض داخل مكتب العميد.

وأشار عميد طب الأسنان بجامعة القناة، إلى أن افتتاح مستشفى طب الأسنان المرتقب سيؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بالكلية، حيث أصبح لدى الكلية ٣١٥ كرسي أسنان، لزيادة كفاءة التدريب لدي الطلاب.