بعد دعوة "قايد" للحوار.. محلل سياسي جزائري يوضح ملامح الفترة المقبلة

صرح قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن الحوار هو "السبيل الوحيد" لخروج بلاده من الأزمة السياسية التي تعيشها، داعيا "النخب والشخصيات الوطنية" للمشاركة في الحوار.

وتأتي تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري، بعد انتهاء فترة قبول ملفات المرشحين لانتخابات الرئاسة، المقررة في الرابع من يوليو المقبل، وشدد الجيش على أهمية تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها دون تأخير.

وأضاف قايد صالح في تصريحات نقلها تلفزيون "النهار" الجزائري، أن "النخب والشخصيات الوطنية يجب أن تشارك في حوار جاد وواقعي"، مضيفا "مستعدون للاستماع للجميع بكل روية وهدوء".

المحلل السياسي الجزائي، محفوظ شخمان، قال لـ"الوطن" إن الشعب الجزائري منقسم فيما يخص الانتخابات الجزائرية إلى فريقين، فريق مؤيد يرى ضرورة إجرائها في موعدها تخوفا من "الفراغ الدستوري" عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت في يوليو المقبل، وآخر معارض يعتقد أنها لن تثمر سوى عن رئيس لا يحظى بدعم الشعب.

وأضاف شخمان، أنه في ظل هذا الانقسام في صفوف الشعب الجزائري هناك سيناريوهين محتملين، الأول هو إنشاء مجلس تأسيسي، مهمته تولي قيادة المرحلة الانتقالية حتى يتوافر عدد من المرشحين يقبلهم الشعب، ويتكون من شخصيات وطنية من ذوي الكفاءات والنزاهات ومختارة من الحراك الشعبي.

وأكد المحلل السياسي الجزائري أن السيناريو الثاني المحتمل، يتمثل في اختيار شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والشفافية وتكليفهم لقيادة مرحلة جديدة تكون مهمتهم الرئيسية تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة تقودها هذه الشخصيات المذكورة.

وتابع أنه من المحتمل أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها مهما كانت المعارض، وهو أصعب السيناريوهات المحتملة خلال الفترة الحالية.

ودخلت الجزائر في أزمة سياسية في البلاد منذ فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، نيته الترشح لولاية رئاسية خامسة، الأمر الذي قوبل باحتجاجات شعبية ضخمة.

وتخلى بوتفليقة عن إعلانه هذا وتنحى عن منصبه مطلع أبريل، تحت ضغط من الشارع والجيش، وتولى عبد القادر بن صالح مهام الرئاسة بشكل مؤقت، لكن ذلك لم يوقف الاحتجاجات الشعبية في البلاد، التي تطالب برحيل بقية رموز نظام بوتفليقة.