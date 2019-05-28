قارن الإعلامي نشأت الديهي، بين ما فعله الجيش المصري خلال عام 2013 حينما فاز الرئيس الأسبق محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية، وبين ما فعلته الجزائر في الحرب التي يطلق عليها "العشرية السوداء".

وأوضح الديهي خلال تقديمه حلقة الاثنين من برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن الحكومة الجزائرية قامت بإلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها جبهة الإنقاذ برئاسة المعارض الإسلامي "علي بلحاج" بأغلبية ساحقة.

وأوضح الديهي، أن جبهة الإنقاذ بدئوا يتوجهوا للقرى وقتلوا أهلها: "فيه قرى و نجوع اختفت من على الخريطة نتيجة الهياج السياسي الذي أصيب به جبهة الإنقاذ الجزائرية، فهؤلاء لا يبحثون فقط إلا على السلطة لأنهم طبقا لأفكار سيد قطب وحسن البنا لن يتمكنوا من رفع كلمة لا إله إلا الله إلا وهم يتولون السلطة بأنفسهم".

وأضاف الديهي، أن ما فعلته الحكومة الجزائرية، يختلف تماما عما فعله الجيش المصري عام 2013 حينما فاز محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية.