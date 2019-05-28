انتهى مساء أمس، الفنان هيثم سعيد من تسجيل أغنية لنادي الزمالك بمناسبة حصوله على كأس الكونفدرالية، ومن المقرر أن يتم طرحها على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي غدا.

وأكد هيثم لـ"الوطن" أن الأغنية تعبر عن مدى حبه واحترامه لنادى الزمالك، مشيرا إلى أن الأغنية من كلماته وألحانه.

وعن ابتعاده عن الغناء خلال الفترة الأخيرة، أكد أن ظروف حياته في خارج مصر هي التي تسببت في ذلك، لكنه يحضر لألبوم جديد يطرحه في موسم الصيف المقبل.

يذكر أن الزمالك توج بلقب البطولة الكونفدرالية بعد الفوز على ضيفه نهضة بركان المغربي بهدف دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد باستاد الجيش ببرج العرب بإياب نهائي البطولة الكونفدرالية وحسم اللقب بركلات الجزاء الترجيحية.