فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي ينقذ رضيعا ابتلع "خرزة"

تمكن فريق طبي بقيادة الدكتور محمد الجزار بمستشفى بنها الجامعي من إنقاذ حياة رضيع، 4 شهور، ابتلع خرزة بحجم رأس الدبوس أثناء العبث بـ"طرحة" خاصة بوالدته.

شارك في إجراء العملية الدكتورة نهى هلال، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر والدكتورة هبة أبوالخير، طبيب مقيم جراحة القلب والصدر وطبيبة التخدير الدكتورة مها الصباحي، والتمريض انتصار ثابت ومنى محمد.

أوضح الجزار، أن الطفل من قرية السيفا مركز طوخ وكان يلعب مع شقيقته بخرزة طرحة تخص والدته حيث وضعتها أخته في فمه فحدث له "شرقة" تسببت في وصول الخرزة إلى القصبة الهوائية مما أدى إلى سد مجرى التنفس تماما، واختناق الطفل وإصابة أطرافه بالزرقان حيث سارع أهل الطفل به لمستشفيات جامعة بنها قسم جراحة القلب والصدر وأجري له منظار شعب هوائية مقاس الرضع والذي لا يتوافر هذا إلا في مستشفيات جامعة بنها، وتم استخراج الخرزة بنجاح والطفل الآن حالته مستقرة.

وجه الجزار الشكر لادارة المستشفيات بقيادة أ. د. مصطفي القاضي رئيس مجلس ادارة المستشفيات وأ. د. طارق العيسوي مدير عام المستشفيات وأ. د. يسري عبد ربه رئيس القسم لدعمهم المستمر للقسم بأحدث الأجهزة موجها رسالة لأهل الخير بالتبرع في شهر رمضان لصالح إستكمال أجهزة ومستهلكات القسم.

وأوضح الجزار، أن السبب الرئيسي لنشر مثل هذه الحالات قلة الوعي مطالبا أولياء الأمور بأخذ الحيطة والحذر ومراعاة الأطفال جيدا في هذا السن.