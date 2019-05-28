هند عبد الحليم: ننتظر تصوير الأجزاء الجديدة من زودياك بعد رمضان

أعربت الفنانة الشابة هند عبد الحليم عن سعادتها بنجاح مسلسل "زودياك" الذي يعرض على شاشة قناة "صدى البلد" ضمن مسلسلات السباق الرمضاني الجاري، مشيرة إلى أنها توقعت نجاح المسلسل منذ قراءتها للسيناريو، ولكنها تفاجأت بالنجاح الكبير للعمل.

وعن احتمالية وجود أجزاء أخرى من المسلسل، فأكدت هند لـ"الوطن" أنه بالفعل يوجد أكثر من جزء للمسلسل، ومن المقرر أن يعودوا لتصوير الأجزاء الأخرى بعد رمضان.

"زودياك" من إنتاج شركة فيلم كلينك، ومستوحى من قصة "حظك اليوم" للدكتور أحمد خالد توفيق، وورشة الكتابة تحت إشراف محمد المعتصم وإخراج محمود كامل.