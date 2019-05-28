قرر المستشار السيد عزاز، رئيس نيابة كرموز، اليوم، حبس سائق اللودر المتسبب في انفجار ماسورة غاز طبيعي بمنطقة راغب، غرب الإسكندرية، السبت الماضي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ما أسفر عن تفحم 9 سيارات ومركبة توك توك بالكامل.

ووجهت النيابة للسائق تهمتي الإضرار العمد بالمال العام والتسبب في حرق السيارات.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار مسؤولين أخرين وهما المهندس التنفيذي للمشروع التابع لشركة المقاولات والملاحظ على أعمال الحفار، وتشكيل لجنة فنية من شركة الغاز والدفاع المدني والأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحادث.

وكان اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بحدوث كسر بماسورة غاز طبيعي واشتعال النيران بها أثناء أعمال الحفر بجوار كوبري راغب.

وتم على إثر ذلك إغلاق صمامات الغاز لمنع حدوث تسريب من قبل شركة "ناتاجاس" وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وإخماد اندلاع اللهب، وأسفر الحادث عن تفحم 9 سيارات ومركبة توك توك بالكامل.

وأخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وباشرت النيابة العامة التحقيق.