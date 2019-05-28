قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار علي الهواري، تأجيل محاكمة 3 من موظفي جمرك مطار القاهرة، و2 آخرين، لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة 68 ألف جنيه، نظير تهريب "فضة" من المطار، دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين، لجلسة 26 يونيو المقبل، لإتمام إجراءات التصالح.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، أن هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا بطلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي ومراجع إجراءات بقرية البضائع من "تاجر فضة" مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما، وتهريب بضائع من المطار دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين، والقت القبض على المتهمين.