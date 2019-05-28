تفقد الدكتور لبيب محمد كمال، مسئول مكتب وزيرة الصحة بالإسماعيلية، اليوم، مستشفى فايد المركزي، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفى من أهالي المنطقة، ضمن استعدادات المحافظة لبدء تطبيق المشروع القومي لمد مظلة خدمة التأمين الصحي الشامل للمواطنين.

وزار لبيب، قسم الاستقبال والطوارئ، ووحدة الكلى الصناعي، والعمليات، والحضانات، بالإضافة إلى مبني العيادات الخارجية، واستمع لعدد من للمواطنين المترددين على المستشفى حول الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما استمع لعدد من الأطباء وأطقم التمريض حول آرائهم في تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمواطنين والمترددين علي المستشفى.

وأشاد لبيب بمستوي الخدمات الطبية المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي، بمستشفي فايد المركزي، بعد أن استمع لعدد من المرضي، الذين أكدوا حسن معاملتهم وتواجد الأطباء داخل قسم الغسيل الكلوي أثناء تلقيهم الجالسات، كما أشاد لبيب بقسم الاستقبال والطوارئ، والحضانات، ومبنى العيادات الخارجية، كما أشاد بمستوى النظافة داخل أقسام المستشفى المختلفة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيداته بشأن تضافر كل الجهود من جميع أجهزة الدولة والقيادات التنفيذية بمختلف مستوياتها من أجل توفير خدمات طبية أفضل لائقة بالمرضي والعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم.