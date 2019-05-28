القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة: العلاقات بين السيسي وترامب قوية

قال توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي، إن العلاقات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره دونالد ترامب، قوية ومحل ثقة متبادلة، وتكررت أكثر من مرة في واشنطن.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إفطار غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتور شريف كامل، رئيس الغرفة، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وطارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، وهشام فهمي، المدير التنفيذي للغرفة بواشنطن، وعدد من الأعضاء.

وأضاف توماس، خلال كلمته، أنه أمضى 5 سنوات بالقاهرة شهد بنفسه التحسن في الاقتصاد المصري، وتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث ارتفع معدل النمو التجاري بنحو 50%؜ آخر عامين.

أشار إلى العلاقات القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، حيث تعتبر القاهرة شريكًا لأمريكا في المنطقة وهناك تقديرًا كبيرًا لدورها.

وأشاد القائم بأعمال السفير الأمريكي، بما أنجزه المصريون من حفر قناة السويس، والمساهمة بمليارات في تمويلها خلال وقت قياسي، لافتا إلى التحسن والاستقرار الذي شهدته البلاد.