راتب يصل لـ2500 جنيه.. تفاصيل يوم التوظيف المفتوح للطلبة في "أمريكانا"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تنظيم أيام مفتوحة للتوظيف بشركة أمريكانا، من الأحد إلى الأربعاء، لوظيفة كول سنتر.
تفاصيل الوظائف
- 8 ساعات عمل منهم ساعة راحة.
- مكان العمل المهندسين.
- تأمين صحي واجتماعي وعلى الحياة.
- مرتب الخريجين 2500 جنيه، ومرتب الطلبة 1800 جنيه.
- الساعة الإضافيه بـ25 جنيها.
- مطلوب ذكور فقط.
وللتقديم يمكنك التوجه إلى 26 شارع جول جمال متفرع من جامعة الدول، المهندسين، خلف هارديز جامعة الدول، من الساعة 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا من الأحد إلى الأربعاء.
كما يمكنك التواصل تليفونيًا على 01278531111 / 01002802584 / 01289410315.
ويمكنك ملء الاستمارة من هنـــــا والذهاب مباشرة دون انتظار مكالمة تأكيد.