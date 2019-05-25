أعلن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة وغير الحاملين مؤهلات، وجاءت على النحو التالي:

وتتضمن الشروط ما يلي

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- الالتزام بالشروط المحددة لكل وظيفة (المؤهل- التخصص- مجال الخبرة- عدد سنوات الخبرة).

- ألا يكون قد سبق اتهامه في أي قضايا جنائية أو سياسية.

- إثبات سنوات الخبرة والمؤهلات العلمية.

- اجتياز جميع الاختبارات المقررة.

- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية للمؤهلات العليا مع تقديم المستندات الدالة.

ويمكن الحصول على ملف الالتحاق بالوظيفة من هنــــا، علمًا بأن آخر موعد للتقديم للوظائف في موعد أقصاه 23 يونيو 2019.