مشايخ ودعاة وأئمة وقساوسة وكهنة جلسوا على مائدة إفطار واحدة فى مركز سمالوط بالمنيا، نظمها رجال الدين الإسلامى والمسيحى، فى لقاء وحدة وطنية جمع بين رجال الأوقاف والأزهر والكنيسة.

وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، قال إن إفطار الوحدة الوطنية جاء تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضمن خطة ترسيخ المفاهيم الوطنية، فى صورة جمعت بين أبناء الوطن الواحد على مائدة واحدة، وتبادل قيادات الدين الإسلامى والمسيحى الكلمات التى حركت المشاعر وأدمعت العيون، عقب الإفطار، وسط طمأنة الجميع على مستقبل الوحدة الوطنية، فى الوطن الذى ارتوى ترابه بدم المسلم والمسيحى وجمع رفات الاثنين حينما تصدوا للأعداء دفاعاً عن بلدهم، وهو أبلغ رد على مَن يحاولون تشويه الصورة.

وأكد وكيل الوزارة خلال كلمته عقب الإفطار: «لن نسمح أبداً باختراق هذا الباب أو لمأجور أن يلعب على هذا الوتر، ولو كلفنا ذلك أرواحنا فهى ليست أغلى من أرواح شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم»، لافتاً إلى أن إعمار الكون وإفشاء السلام رسالة كل الأديان، التفَّ حولها العلماء ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، مؤكدين أنهم على العهد وعلى الدرب سائرون ولن تنال قوة مهما كانت من وحدة أبناء شعب مصر.

رجال الأزهر والأوقاف والكنيسة المصرية يشددون على أهمية الوحدة الوطنية فى كلماتهم بعد حفل الإفطار

حضر الإفطار وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، الشيخ سلامة محمود عبدالرازق، والمشايخ محمود محمد توفيق رئيس المساجد الأهلية، وسيد محمد محمود رئيس المساجد الحكومية، وبدران فتحى عضو المتابعة، وأحمد عزمى مدير العلاقات العامة، وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف منقطين فى مركز سمالوط، الدكتور أحمد محمد طلب وكيل المنطقة الأزهرية، ووفد من رجال الدين المسيحى، بينهم القس داود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس.