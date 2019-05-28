أجري وفد من شركة كهرباء جنوب الدلتا، برئاسة المهندس محمد عبدالحكم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، زيارة إلى أطفال مرضى السرطان بمستشفى 57357 بفرع طنطا بمحافظة الغربية، فى إطار الحرص على تحقيق توطيد أواصر التواصل والمعايشة الاجتماعية خلال فعاليات شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور المهندسة أمانى هاشم، رئيس قطاع الغربية ورئيس اللجنة الرياضية، وهشام خضر، سكرتير اللجنة، والمحاسبة رانيا عزو، منسق الفريق الثقافي باللجنة وبعض أعضاء الفريق الثقافي باللجنة الرياضية.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن الهدف من تلك الزيارة المشاركة في عمل الخير والتنسيق الكامل، لتفعيل المبادرة الاجتماعية والوقوف بجانب مرضى السرطان من الأطفال صغار السن معنويا خلال شهر رمضان المبارك.