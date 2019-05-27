"تعليم الغربية": انتظام امتحانات "الفلسفة والمنطق" إلكترونيا

كشفت مصادر داخل غرفة العمليات المكلفة بمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي على مستوى كافة المدارس بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، انتظام سير أداء الطلاب لامتحان مادة الفلسفة والمنطق على مستوى 124 مدرسة ثانوية بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وقطور والسنطة وسمنود.

من جهته أكد محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية شكلت غرفة عمليات على أعلى مستوى، مشيرا أنها لم تتلق أي شكاوى حول صعوبات واجهت الطلاب عقب انتهاءهم من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق بكافة لجان الامتحانات بالمدارس على مستوى عشر إدارات التعليمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، وجه بالضرورة الربط بين المديرية وقطاع الوزارة بالقاهرة فضلا عن تحسين البنية التكنولوجية بكافة المدارس تدريجيا وتفعيل تجربة الامتحان بالنظام التابلت إلكترونيا على مستوى المدارس.

وأفاد وكيل التعليم، أن المديرية باشرت أداء الطلاب للامتحانات إلكترونيا بجوده تفوق 94% على مستوى المدارس، مؤكدا أن باقي المدارس التي تعذر بها الامتحان الكترونيا جاءت نتيجة أعطال فنية وسوء البنية التكنولوجية والتي جاري صيانتها على أعلى مستوى في الفترة المقبلة.

وأوضح أن غرفة العمليات الخاصة بديوان المديرية تمارس دورها على مدار 24 ساعة، ويجرى ربطها بمديري الإدارات التعليمية وتكون في تواصل دائم مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، للمتابعة اللحظية لأعمال الامتحانات وإزالة أي معوقات توجد في أسرع وقت.