ذكرت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل توجه إلى دولة ليبيا، والتقى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.