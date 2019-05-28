يكثف رجال مباحث القاهرة، جهودهم، لكشف غموض العثور على جثة فتاه مجهولة الهوية بجوار قضبان المترو بدائرة قسم شرطة المعادي.

وتلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغا من مباحث مترو الأنفاق بالعثور علي جثة فتاة مجهولة الهوية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لفتاة عشرينية ومجهولة الهوية، بجوار قضبان مترو الأنفاق، وترتدي كامل ملابسها، وعثر بحوزتها علي مبلغ مالي.

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة.

وكلفت المباحث بكشف هوية المجني عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.