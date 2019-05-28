وفاة الطفلة «مكة» ضحية «طبيب التشوهات» فى سوهاج بعد 8 شهور علاج

بعد رحلة علاج استمرت 8 أشهر، فارقت الطفلة «مكة خالد»، الحياة، اليوم، عقب خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية فى الوجه، بمستشفى الحسين الجامعى، للعلاج من بعض التشوهات التى تسبب فيها أحد أطباء النساء والولادة، حيث أخضع الطفلة لعملية جراحية لإزالة كيس دهنى فى عيادته الخاصة بمركز دار السلام فى سوهاج، رغم مخالفة العملية لتخصصه الطبى، ما تسبب فى قطع شرايين فى وجهها، وحدوث ورم وتشوهات به.

وكانت أسرة الطفلة حررت بلاغاً بالواقعة، وصدر قرار من مديرية الصحة فى سوهاج بغلق عيادة الطبيب، الذى أُلقى القبض عليه، وتم عرضه أمام النيابة العامة، ثم أُحيلت القضية إلى محكمة جنح دار السلام، التى قضت، يناير الماضى، برئاسة المستشار أبوبكر ياسين، بالحبس عامين للطبيب، لتسببه فى إحداث عاهة مستديمة بالطفلة، وغرّمته 20 ألف جنيه للإهمال الطبى الجسيم، و20 ألفاً أخرى لإجراء عملية جراحية دون ترخيص، و20 ألف جنيه خاصة بحقوق الطفلة.

يذكر أن والدة الطفلة المقيمة بقرية «أولاد خلف» أجرت الكشف الطبى عليها لدى الطبيب «م.ف.م» بمدينة دار السلام، وطلبت نصيحة الطبيب فى ترشيح طبيب متخصص لإزالة كيس دهنى فى «خد» ابنتها، وعمرها عام و6 أشهر، فأخبرها الطبيب بأنه قادر على إجراء العملية لبساطتها، رغم أن تخصصه نساء وتوليد.

وعقب إجراء الجراحة، تعرضت الطفلة لمضاعفات عدة، أدت إلى تشوهات فى وجهها، فتم نقلها إلى القاهرة للعلاج، وخضعت لـ3 عمليات جراحية، وحررت والدتها بلاغاً ضد الطبيب، وتم تشكيل لجنة من مديرية الصحة، وأفاد الفحص بأن الطبيب مارس تخصصاً غير تخصصه، وفارقت الطفلة الحياة بعد معاناة شديدة مع توابع العملية.