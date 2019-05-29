أحداث ساخنة شهدتها الحلقة الـ 23 من مسلسل "ولد الغلابة"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، بطولة الفنان أحمد السقا، إذ نجح الفنان أحمد السقا، الذي يُجسد شخصية "عيسي" في طبخ مخدر الاستروكس، وبيعه لتجار المخدرات، بعد تعلم طريقة طبخة من الصيدلي "نصيف"، والذي كان يعمل مع الفنان محمد ممدوح، الذي جّسد شخصية "ضاحي" في المخدرات.

عّكف عيسي، على طبخ أكبر كمية ممكنة من "الاستروكس" من أجل بيعه للمخدارات والحصول على أموال من أجل مساعدة الفنانة مي عمر، والتي تُجسد شخصية "فرح" لإخراج والداها من محبسه، ويُجسد دور والدها الفنان محمد أبو داود، وفور توافر الأموال مع عيسي، ذهب بصحبة فرح إلى المحامي "جمال لبة"، ويجسد شخصيته الفنان أحمد زاهر، من أجل البحث عن ثغره لخروج والد "فرح" من السجن.

وبعد حصول عيسي، على الملايين من تجارته في الاستروكس، ذهب إلى بيوت الأزياء لشراء ملابس جديدة، بدلا من الملابس التي اعتاد عليها طوال الحلقات الماضية، إضافة إلى أنه غيَّر نظارته الطبية المكسورة التي كان يرتديها طوال أحداث المسلسل، وتغيرت حياته بالكامل.

كما قضت المحكمة بإعدام الفنان كريم عفيفي، والذي يُجسد دور "حمزة" شقيق "عيسي" بعد الكشف أنه كان وراء قتل شقيقته "قمر"، والتي تُجسد شخصيتها الفنانة ريم عيسي، بعد زواجها من ضاحي سرًا ، دون علم أهلها في الحلقات الأولى من المسلسل.