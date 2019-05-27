ولد الغلابة الحلقة 21: تُجار المخدرات يخطفون "عيسي" وشقيقه "صديق"

أحداث ساخنة شهدتها الحلقة 21 من مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، الذي يُعرض عبر شاشة " إم بي سي مصر"، حيث انتهت الحلقة السابقة على اكتشاف الفنان أحمد السقا، الذي يُجسد شخصية "عيسي"، عدم وجود المخدرات داخل المدرسة.

واتجه "عيسى" للقاء الفنان عماد زيادة، الذي يُجسد شخصية "رشوان"، ورافقه شقيقه "صديق"، الذي يُجسد شخصيته الفنان أدوارد، حيث كان من المفترض أن يذهب إليه بالمخدرات من أجل تسليمها له لتسهيل عملية البيع، ورفض عيسي إبلاغ "رشوان" بأنه لا يجد المخدرات خشية رد فعله، وتحجج بعدم عقد أي مباحثات في ظل عدم وجود التجار الذين سيشترون المخدرات.

واكتشف عيسي، بعدما عاد إلى المدرسة من أجل البحث عن المخدرات، أن حارس المدرسة الذي يُدعى "بدر"، ويؤدي شخصيته الفنان محمود بشير، هو من سرق هذه المخدرات، ولم يقتصر على هذا فقط، بل قام ببيعها في الأسواق، الأمر الذي أزعج تُجار المخدرات فقاموا بخطف "صديق"، ولم يكتفوا بذلك فقط، بل قاموا بخطف "عيسي" في نهاية الحلقة من أجل إخبارهم بمكان المخدرات.