قالت مصادر قضائية إن الإرهابي هشام عشماوي، هو المتهم التاسع في أمر إحالة المتهمين فى قضية "أنصار بيت المقدس" المنظورة حاليا أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حيث تستمع المحكمة في الجلسات الحالية لمرافعات دفاع المتهمين، بعدما انتهت من سماع مرافعات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار أسبوع كامل.

ويواجه العشماوي مع 212 آخرين، اتهامات بارتكاب 54 عملية إرهابية بعد عزل الإخواني محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، منها "محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، وقتل النقيب محمد أبو شقرة، والمقدم محمد مبروك، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، واستهداف مقرات أمنية وعسكرية.

وقالت المصادر إنه من المقرر أن يَمثُل هشام عشماوي أمام المحكمة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وشرحت المصادر إجراءات محاكمة الإرهابي العشماوي، موضحة أن النيابة ستتلو أمر إحالته أمام محكمة جنايات أمن الدولة، ثم ستواجهه المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليه، وبعدها تستمع لمرافعة دفاعه.

وأصدرت المحاكم العسكرية، أحكاما غيابية بالإعدام بحق الإرهابي الذي تسلمته مصر بعد زيارة لرئيس جهاز المخابرات العامة ألى ليبيا.