نشأت الديهي يطالب بفيلم عن الإخواني علي عشماوي: كشف "ماسونية الجماعة"

طالب الإعلامي نشأت الديهي، كٌتاب ومؤلفي الدراما بضرورة تناول حياة القيادي الإخواني علي عشماوي في فيلم سينمائي.

وقال الديهي خلال تقديمه حلقة برنامجه "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، إن الإخواني علي عشماوي شخصية أهملها كتاب الدراما والتاريخ، حيث إنه بمثابة شخصية مفصلية حقيقية في تاريخ تنظيم الإخوان.

وطالب الديهي بأن يفرد لعلي عشماوي مساحة في الدراما، حتى يكون هناك فيلم سينمائي يحمل تفاصيل شخصيته.

وأشار الديهي، إلى أن الإخواني علي عشماوي كشف تفاصيل الطقوس الماسونية للبيعة الإخوانية، مؤكدًا أن البيعة الإخوانية لا تختلف عن البيعة الماسونية لا فرق بينهم.

وأوضح الديهي أن علي عشماوي أكد أن عملية البيعة تتم في غرفة مظلمة تبدأ بالحديث عن جماعة الإخوان وأهدافها وتاريخها، ثم تتلاقى أيدي "البايع والمبايع" ويتم القسم على السمع والطاعة والدم خلال عملية المبايعة، حيث يضع المبايع يده على المصحف واليد الأخرى على السلاح.

وتابع "الديهي": "علي عشماوي سلم المبايعة لمحمود زينهم، الذي قام باغتيال محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر حينها".

وأوضح الديهي أن الإخواني علي عشماوي كان يروج شائعات تؤكد أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ويحصل على الأوامر منهم.

وأضاف أن عشماوي كشف في كتابه "التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين"، عن خطة الجماعة لإفساد ثورة 23 يوليو عام 1952 والاستيلاء على السلطة، مشيرًا إلى أن الخطة كانت تقوم على أكثر من عنصر، حيث يتمثل العنصر الأول في تأمين الجيش من خلال بعض الإخوان الملتحقين به والعنصر الثاني يتمركز في القبض على الشخصيات الهامة في المحيط السياسي والتي لها ثقل في النظام، وإذا لم يتمكنوا من القبض عليهم يقومون باغتيالهم.

وأكد الديهي، أن الإخوان وضعوا في خططتهم أن يقوم أعضاء الجماعة في جميع محافظات مصر بالاستيلاء على أقسام الشرطة والمباني الهامة الموجودة في كل محافظة.

وتابع: "كان من ضمن الخطة أن تقوم مجموعات الإخوان الوافدة من المحافظات بالانضمام للإخوان في القاهرة وأن يستولوا على المباني الهامة بها، ويستولوا على مبنى الإذاعة والتلفزيون، وأن يقطعوا جميع الطرق المؤدية من ثكنات الجيش للقاهرة"، مضيفًا أن عشماوي أكد أن القيادي الإخواني كمال السنانيري اجتمع بشباب الإخوان وأخبرهم أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر باع القضية الوطنية التي ظل المصريون طوال عمرهم يدافعون عنها.

وأوضح "الديهي"، أن السنانيري أخبر شباب الإخوان أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أعطى للإنجليز أكثر مما كانوا يحلمون حيث منحهم قاعدة عسكرية، كما أنه باع القضية الفلسطينية"، متابعًا: "والله كأن معتز مطر بيتكلم نفس الغباء والطريقة والسيناريو، غباء معتز مطر ومحمد ناصر طلع له أصول من زمان من قادة الإخوان، غباء من سابع جد".