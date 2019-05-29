مصير هشام عشماوي.. أحكام بالإعدام واتهامات بتنفيذ عشرات الجرائم الإرهابية

قالت مصادر قضائية وأمنية لـ"الوطن"، إن الإرهابي هشام عشماوي الذي تسلمته المخابرات العامة المصرية من الجيش الوطني الليبي، مساء الثلاثاء، محكوما عليه بالإعدام في عدة قضايا، من بينها "أحداث الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس 3"، واللتين صدر فيهما حكم بالإعدام من القضاء العسكري.

وأوضحت المصادر أن هشام عشماوي، متهم رئيسي في قضية أنصار بيت المقدس الأولى، والتي لا تزال محكمة الجنايات تنظر محاكمة المتهمين فيها، بالإضافة إلى اتهامه في عشرات الوقائع والأحداث الإرهابية، بوصفه مخططا ومنفذا لها.

وأضافت المصادر أن سلطات التحقيق المختصة في الوقائع المتهم فيها هشام عشماوي، ستحقق معه تباعا في الأحداث والوقائع المتهم فيها.

وتسلمت مصر هشام عشماوي من السلطات الليبية، مساء الثلاثاء (28 مايو) لمحاكمته في الجرائم المنسوب له ارتكابها.