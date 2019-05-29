أصدر المكتب الإعلامي للجيش الليبي بيانا أكد فيه استمرار عملياته حتى تحقيق النصر على الجماعات الإرهابية على كامل ليبيا، مشيرا إلى أنه عملية الفتح المبين.

وقال البيان إن "الفتح المبين هي عملية عسكرية أطلقها القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية لتحرير العاصمة وتطهيرها من المليشيات الإرهابية ومن تحالف معها من الخارجين عن القانون".

وأضاف، "منذ أن انطلقت عملية الفتح المُبين وجيشكم الباسل مع مطلع كل يومٍ جديد يحقق تقدمات وانتصارات"

وتابع، "الفتح المبين مازالت مستمرة إلي أن تحقق كل أهدافها ويُحرّر أبناء قواتكم المسلحة آخر ما تبقى من العاصمة التي نقف اليوم داخلها".

وفي ختام البيان: "ولن يهدأ طوفان الكرامة حتى أن نحقق النصر المُبين وما النصر إلا صبر ساعة".

وسلَّم الجيش الوطني الليبي، الإرهابي هشام عشماوي، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء الثلاثاء (28 مايو)، تمهيدا لمحاكمته في الجرائم المنسوب له ارتكابها.

وقالت مصادر قضائية وأمنية لـ"الوطن"، إن الإرهابي هشام عشماوي محكوم عليه بالإعدام في عدة قضايا، من بينها "أحداث الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس 3"، والصادر فيهما أحكام بالإعدام من القضاء العسكري.

فيما أشارت مصادر قضائية إلى أن الإرهابي هشام عشماوي، هو المتهم التاسع في أمر إحالة المتهمين في قضية "أنصار بيت المقدس" المنظورة حاليا أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حيث تستمع المحكمة في الجلسات الحالية لمرافعات دفاع المتهمين، بعدما انتهت من سماع مرافعات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار أسبوع كامل.

ويواجه العشماوي مع 212 آخرين، اتهامات بارتكاب 54 عملية إرهابية بعد عزل الإخواني محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، منها "محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، وقتل النقيب محمد أبو شقرة، والمقدم محمد مبروك، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، واستهداف مقرات أمنية وعسكرية.