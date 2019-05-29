سلم الجيش الوطني الليبي، الإرهابي هشام عشماوي، إلى جهاز المخابرات العامة، والذي ألقي القبض عليه في 8 أكتوبر 2018، خلال عملية أمنية للجيش في مدينة درنة الليبية.

وكان عشماوي "ضابط صاعقة"، لكنه فُصل من الجيش المصري عام 2011، وبعدها التحق بالتنظيمات الإرهابية ثم أسس تنظيم "المرابطون" المقرب من تنظيم القاعدة، بعدما انشق عن جماعة "أنصار بيت المقدس"، في عام 2014، بعد أن بايعت الجماعة تنظيم "داعش" الإرهابي، حسب "رويترز".

وأعلن هشام عشماوي، في مقطع صوتي، تم تدواله في يوليو 2015، تأسيس تنظيم "المرابطون" الموالي لتنظيم القاعدة، وفي رسالته، دعا إلى "الجهاد"، وتبع التسجيل بيانا من "داعش" أهدر فيه دمه.

ويعد تنظيم "المرابطون" جماعة مسلحة تتبنى الفكر "السلفي الجهادي"، أُعلن تأسيسه في 23 أغسطس عام 2013 في شمال مالي، إثر قرار زعيميْ جماعة "الملثمون" المختار بلمختار المكني "خالد أبو العباس"، و"حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا" أحمد ولد العامر المكنى "أحمد التلمسي"، حسب وكالات.

وينتمي تنظيم "المرابطون" لتيار "السلفية الجهادية"، ويؤمن بالرؤية الفكرية لتنظيم القاعدة، وتعود تسميته إلى مقال كتبه عبدالله عزام في إحدى المجلات التي كانت تصدر في أفغانستان باسم "القاعدة الصلبة"، وكان يدعو في المقال إلى تأسيس قاعدة للجهاديين في أفغانستان.

وفي نوفمبر 2015، أعلنت تنظيم "المرابطون" مسؤوليته، عن الهجوم على فندق "راديسون" في مالي، واحتجاز رهائن داخله، في عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث كتب التنظيم على صفحته أنهم يعلنون مسؤوليتهم عن الهجوم على الفندق، واحتجاز رهائن داخله".

كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجير انتحاري وقع في مدينة غاو، شمال مالي، في يناير 2017، حيث أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش المالي، وإصابة أكثر من 100 آخرين، حسب "سبوتنيك".

وأعلن الجيش الوطني الليبي، تسليم الإرهابي هشام عشماوي، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء الثلاثاء (28 مايو)، تمهيدا لمحاكمته في الجرائم المنسوب له ارتكابها.

ووصلت طائرة حربية مصرية، رافقت طائرة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء (29 مايو) وعلى متنها رجال العمليات الخاصة المصرية، برفقتهم الإرهابي هشام عشماوي.

وأصدرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بيانا، تعلن فيه تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر.

وقال البيان: "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي ضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة استقبل اليوم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بمقر القيادة بالرجمة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل".

وأضاف: "تم خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر والذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة".

وقالت مصادر قضائية وأمنية لـ"الوطن"، إن الإرهابي هشام عشماوي محكوم عليه بالإعدام في عدة قضايا، من بينها "أحداث الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس 3"، والصادر فيهما أحكام بالإعدام من القضاء العسكري.

فيما أشارت مصادر قضائية إلى أن الإرهابي هشام عشماوي، هو المتهم التاسع في أمر إحالة المتهمين فى قضية "أنصار بيت المقدس" المنظورة حاليا أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حيث تستمع المحكمة في الجلسات الحالية لمرافعات دفاع المتهمين، بعدما انتهت من سماع مرافعات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار أسبوع كامل.

ويواجه العشماوي مع 212 آخرين، اتهامات بارتكاب 54 عملية إرهابية بعد عزل الإخواني محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، منها "محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، وقتل النقيب محمد أبو شقرة، والمقدم محمد مبروك، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، واستهداف مقرات أمنية وعسكرية.