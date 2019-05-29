كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، تفاصيل واقعة مقتل اثنين (أبناء عمومة)، من قرية منيا الحيط بمركز إطسا، في مشاجرة وقعت بينهما وبين موظف وابنيه، مساء الثلاثاء، بسبب خلافات الجيرة بين الطرفين، وفقا لبيان أمني، منذ دقائق.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، بلاغ من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وسقوط متوفيين بقرية منيا الحيط.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث المركز انتقلت إلى مكان الواقعة، وتبين حدوث المشاجرة بين كلا من "أحمد.ر.م" (42 سنة - عامل)، متوفي إثر إصابته برش خرطوش بالساقين وجرح رضي بالرأس، وابن عمه "حسين.أ.م.م" (52 سنة - عامل)، توفي إثر إصابته برش خرطوش بالصدر والذراع الأيمن "طرف أول"، وكلا من "مختار.ق.ش" (59 سنة-ملاحظ بالإدارة الصحية)، ضبط بحوزته بندقية خرطوش وطلقتين، وابنيه "هيثم" (27 سنة - حاصل على دبلوم تجارة)، مصاب بجروح رضية بالرأس، و"محمد" (24 سنة - عامل)، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وضبط بحوزته عصا شوم، وجميعهم يقيمون بنفس القرية.

وذكر البيان الأمني، أن سبب حدوث المشاجرة، يرجع إلى نشوب مشادة كلامية بينهم بسبب الجيرة، تطورت لمشاجرة، أقدم خلالها الطرف الثاني على التعدي على الطرف الأول بالضرب وإحداث إصابتهما التي أودت بحياتهما.

تم نقل الجثتين لمستشفى إطسا المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات لبيان ملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 10133 لسنة 2019 م جنح مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.