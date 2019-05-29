استنكر مجلس نقابة العلميين الفرعية (قنا - الأقصر) بكامل هيئته في اجتماعه الطارئ المنعقد، يوم الثلاثاء الموافق 28/5/2019، ما حدث مع أعضاء هيئة مكتبه الموقرة أمام نقابة العلميين العامة بالقاهرة، حيث إنهم ذهبوا بدعوة رسمية لحضور اجتماع، ففوجئوا بغلق الأبواب أمامهم ومنعهم من الدخول.

كما استنكر المجلس لغة الحوار، التي صدرت من أعضاء النقابة العامة ومنعهم دخول هيئات مكاتب المحافظات ومنهم هيئة مكتب قنا وهي هيئة شرعية منتخبة من جمعيتها العمومية.

وبحسب بيان إعلامي صادر عن مجلس نقابة العلميين "قنا – الأقصر"، عبر المجلس عن استيائه من حال النقابة العامة وحالة الانقسام والصراع وتبادل الاتهامات بعدم الشرعية لتحقيق مكاسب شخصية وانتخابية مما أدى إلي توقف الخدمات النقابية بما فيها وقف صرف المعاشات مما يهدد مصالح جموع العلميين ويزج بالنقابة إلي نفق مظلم.

واستنكر مجلس الفرع القرار الصادر من مجلس النقابة العامة غير القانوني بشأن تحويل ثلاثة من أعضاء هيئة المكتب ( الرئيس / الوكيل / أمين الصندوق ) للتحقيق الأمر الذي يتسبب في أحداث شلل تام في نشاطات الفرع، إضافة إلي أن هذا القرار اشتمل علي توجيه اتهامات ليس لها أساس من الصحة (على عكس ما حدث في الواقع ) وهو إغلاق أبواب النقابة العامة أمام جموع العلميين الأمر الذي جعل النقابة حكراُ علي فئة دون غيرها وهو ما يعد مخالفاٌ للقانون.

وأكد أعضاء المجلس أن الصراع القائم داخل النقابة العامة ليس لنقابة (قنا- الأقصر) أي طرف فيه وأنهم علي مسافة واحده من الأطراف المتنازعة وأن المجلس يؤكد علي احترامه لقانون النقابة وأحكام القضاء الصادرة في هذا الصدد.

وبناء على ما سبق وحفاظا علي مصالح جموع العلميين بــ(قنا - الأقصر) قرر المجلس الاستمرار في أنشطته وبكامل قوته دون الالتفات إلي قرار التحقيق الصادر من مجلس النقابة العامة وذلك لعدم قانونيته.