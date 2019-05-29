تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع خبر وصور تسليم الإرهابي هشام عشماوي، من ليبيا إلى السلطات المصرية.

وكتبت الكاتبة والإعلامية نشوى الحوفي، عبر حسابها على "فيس بوك": "هشام عشماوي... رجعت مصر خاين... خان بلده وجيشه وناسه رجعت مصر إرهابي... صدق تجار الدنيا والدين رجعت مصر على طائرة حربية النهاردة من ليبيا إرهابي وخاين قتل عيالنا في الفرافرة والواحات وسينا... رجوع عشماوي لمصر بيقول... تحقيقات ومعلومات مهمة أبسطها مين اللي مشغله محاكمة لقاتل ولادي والثأر منه... إعلان سيادة الدولة المصرية علام لكل خاين... مهما طال الوقت حنجيبك ونعرفك معنى كلمة وطن... مش قلتلكم ربنا فوق ...".

وعلقت أميرة سيد مكاوي، كريمة الموسيقار الراحل سيد مكاوي: "هشام عشماوي، جيت لقضاك، جه وقت التار، دم اللي راحو في رقبتك.. عاش رجالتنا ورجالة الجيش الليبي".

أما خبير مكافحة الإرهاب الدولي العقيد حاتم صابر، علق بآية قرآنية، قائلًا: "خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ " صدق الله العظيم . تسلمت مصر اليوم الخائن هشام العشماوي لمحاكمته على جرائمه التي ارتكبها في حق الوطن تحيا مصر".

وعلق النقيب هشام صالح المتحدث الرسمي السابق باسم نادي ضباط الشرطة: "تمام سعادتك... متكلبش ولابس شبشب زي الأسرى الخونة بالظبط... أي أوامر تاني يا فندم... أنا لو كان بإيدي أقسم بالله تمشي راكب حمار بالمعكوس زي زماااان ونسرحك في القاهرة بحالها عشان كل واحد ياخد تاره بإيده وبنفسه... التار مش دم يا عشماوي بس... التار خيانة وقهر... التار بيوت كتير زعلت على ولادها اللي راحو بسببك... التار في عيون طفل رضيع ملحقش يشوف أبوه اللي استشهد واتحرم منه بسببك... التار في الحنين اللي جوانا لاخواتنا اللي اتربينا معاهم في الميري وكلنا في طبق واحد وراحو مننا في غمضة عين وهما بيواجهو اللي زيك يا أنجس من أنجبت الأرض... شكرا لكل واحد اتسبب إن الصوره دي تتحقق وتشفي غليلنا... شكرا للذين خططوا ونفذوا... شكرا يافندم... ألف شكر".

وأعلن الجيش الوطني الليبي، تسليم الإرهابي هشام عشماوي، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء الثلاثاء (28 مايو)، تمهيدا لمحاكمته في الجرائم المنسوب له ارتكابها.

ووصلت طائرة حربية مصرية، رافقت طائرة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء (29 مايو) وعلى متنها رجال العمليات الخاصة المصرية، برفقتهم الإرهابي هشام عشماوي.

وأصدرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بيانا، تعلن فيه تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر.

وقال البيان: "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي ضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة استقبل اليوم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بمقر القيادة بالرجمة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل".

وأضاف: "تم خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر والذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة".

وقالت مصادر قضائية وأمنية لـ"الوطن"، إن الإرهابي هشام عشماوي محكوم عليه بالإعدام في عدة قضايا، من بينها "أحداث الفرافرة" و"أنصار بيت المقدس 3"، والصادر فيهما أحكام بالإعدام من القضاء العسكري.

فيما أشارت مصادر قضائية إلى أن الإرهابي هشام عشماوي، هو المتهم التاسع في أمر إحالة المتهمين فى قضية "أنصار بيت المقدس" المنظورة حاليا أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حيث تستمع المحكمة في الجلسات الحالية لمرافعات دفاع المتهمين، بعدما انتهت من سماع مرافعات نيابة أمن الدولة العليا، على مدار أسبوع كامل.

ويواجه العشماوي مع 212 آخرين، اتهامات بارتكاب 54 عملية إرهابية بعد عزل الإخواني محمد مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه، منها "محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، وقتل النقيب محمد أبو شقرة، والمقدم محمد مبروك، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، واستهداف مقرات أمنية وعسكرية".