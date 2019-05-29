أعلن الجيش الوطني الليبي، تسليم الإرهابيين هشام عشماوي، وبهاء علي، إلى المخابرات العامة المصرية، خلال زيارة الوزير عباس كامل إلى ليبيا، مساء الثلاثاء، تمهيدًا لمحاكمتهما في الجرائم المنسوبة لهما.

وبهاء علي من مواليد محافظة الإسكندرية، وجنده "عشماوي" أثناء مشاركته في اعتصام رابعة العدوية، حيث كان يتولى تأمين مقر الاعتصام خلال فترة الـ 48 يوما التي أقام فيها منذ بدايته في 28 يونيو 2013، وحتى فضه في 14 أغسطس من نفس العام.

وحسب ما ورد في العربية، سافر "بهاء" مع "عشماوي" إلى سيناء عقب فض رابعة، حيث انضما لتنظيم داعش الإرهابي ثم توجها معا إلى ليبيا بعد خلافهما مع داعش، وبعدها أعلن "عشماوي" تأسيس حركة "مرابطون"، وموالاته لتنظيم القاعدة ما جعل داعش تصدر بيانات تهدر فيها دمه.

وأكدت "العربية" أن بهاء علي، كان من العناصر المسؤولة عن حماية "عشماوي"، وجمع المعلومات عن الشخصيات التي ترغب في مقابلته، وكذلك العناصر الجديدة التي سيتم الموافقة على انضمامها للتنظيم، كما أنه كان من الرجال الذين يتولون مهمة الإمداد وتوفير الدعم اللوجستي للعناصر التي تقوم بتنفيذ العمليات الإرهابية في مصر وليبيا، وينفذان مهمة الحراسة الشخصية لعشماوي في تنقلاته وتحركاته هربًا من الملاحقات الأمنية والمداهمات العسكرية.