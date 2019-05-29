ذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية، شبه الرسمية للأنباء، أمس الثلاثاء، أن زوجة أحد مستشاري الرئيس حسن روحاني، قتلت بالرصاص في منزلها في شمال طهران.

والزوجة تدعى "ميترا" وهي الزوجة الثانية لمحمد علي نجفي، وهو عمدة إصلاحي سابق لطهران، وأحد المقربين من روحاني، ولم يقدم التقرير أي تفاصيل، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وبحسب موقع "العربية" أعلن وكيل مكتب المدعي العام في طهران مقتل، ميترا نجفي، زوجة عمدة طهران السابق، محمد علي نجفي، برصاص مجهولين في منزلها بالعاصمة الإيرانية، وبالأمس الثلاثاء، ذكرت وكالة " فارس" أن محمد علي نجفي، عمدة طهران السابق، اعترف بقتل زوجته الثانية وسلم نفسه للشرطة.

وتعد أعمال العنف هذه نادرة للغاية في إيران، خاصة في الأحياء الراقية، شمالي طهران، موطن النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد، وذكر تقرير آخر لوكالة الأنباء شبه الرسمية "تسنيم" عن ممثل الادعاء في طهران محمد شهرياري، أن ميترا قتلت بطلقات عديدة، أصابت إحداها القلب.

وجرى العثور على جثتها في حجرة نوم بالطابق السابع لمبنى سكني شاهق الارتفاع بشمال طهران.

واستقال نجيفي من منصب عمدة طهران عام 2018، بعد أن انتقده متشددون بسبب مقطع مصور يظهر حضوره عرضًا راقصًا لفتيات صغيرات في مدرسة، ويبيح القانون الإيراني تعدد الزوجات، لكن البعض انتقد "نجيفي" على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تزوج من ميترا نجفي.